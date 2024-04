A che ora Sinner-Rune | ATP Montecarlo | programma | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) Jannikaffronterà Holgernei quarti di finale del Masters 1000 di. Il tennista italiano se la dovrà vedere contro il temibile danese sulla terra rossa del Principato. L’appuntamento è per venerdì 12 aprile, sarà il secondo match sul Court Ranieri III (il Campo Centrale) a partire dalle ore 11.00 e non prima delle ore 13.00. Ad aprire ildi giornata sarà il confronto tra il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Karen Khachanov. I due giocatori si sono fronteggiati in tre occasioni. Il 22enne Jannik, numero 2 al mondo, ha vinto lo scorso anno in tre set nella fase a gironi delle ATP Finals. Il 20enne Holger, numero 7 del ranking ATP, si impose nel 2022 nella semifinale del torneo ATP 250 di Sòfia e nel 2023 nella semifinale proprio di ...