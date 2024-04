A che ora Musetti-Djokovic oggi in tv | ATP Montecarlo 2024 | programma | chi gioca prima | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) Lorenzocontro Novak, un anno dopo. Nel 2023 il toscano, a, e ancora agli ottavi, firmò la nona volta di una vittoria di un italiano contro il numero 1 del mondo in carica. Fu quello, un 4-6 7-5 6-4 che mandò in visibilio chiunque fosse in tribuna nel Principato in quel momento. LA DIRETTA LIVE DI(3° MATCH DALLE 11.00) Da allora è cambiato tanto. Innanzitutto il momento di, che nel frattempo è diventato padre e, sul rosso, sembra aver ritrovato non tutte, ma almeno una parte delle certezze. E poi il contesto, quello che vedesì al numero 1, ma con l’incombente ombra di Sinner e Alcaraz pronta ad arrivare. Certo è che il serbo ha esordito lanciando importanti segnali contro Safiullin, ma per certi versi il ...