A Bergamo arriva Pietro Bartolo | il medico di Lampedusa oggi europarlamentare

(Di giovedì 11 aprile 2024). Il secondo appuntamento dei percorsi delle Acli disarà sabato 13 aprile dalle 10 all’oratorio dell’Immacolata in collaborazione con Pax Christi. Una mattinata animata da tre incontri: l’onorevole Marco Pezzoni per parlare dei valori alla base dell’Unione Europea, l’onorevole, eurodeputato e già responsabile sanitario delle prime visite ai migranti che sbarcano a, e Gianni Alioti, sindacalista e membro dell’osservatorio “The Weapon Watch” per discutere della difesa e del riarmo dell’Unione. “Dopo l’ottima introduzione con Piero Graglia – afferma Daniele Rocchetti, presidente delle Acli provinciali – sarà la volta buona per entrare nel merito di alcune questioni specifiche: dopo aver affrontato le questioni relative alle istituzioni, ...