A 30 anni vive con i genitori | il padre lo trascina in Tribunale | “Entro 3 mesi deve andare via”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Un uomo ha denunciato il figlio 30enne per indurlo ad allontanarsi dalla casa familiare e rendersi indipendente. Il giovane avrebbe svolto solo lavori saltuari dai 19 ai 30: da poco è operaio in una fabbrica e il giudice ha ritenuto che non vi fosse alcun ostacolo per la sua indipendenza.