A 17 anni fermato con oltre venti dosi di coca

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA 17, insieme ad un ragazzo di 19, sorpreso condiina. E’ stato un carabiniere libero dal servizio a individuarli nel Napoletano, a Somma Vesuviana. Li ha notati mentre con l’auto facevano sempre lo stesso tragitto lungo via Don Minzoni. Si è insospettito, ha deciso di seguirli chiedendo il supporto della centrale operativa. E così l’auto dei ragazzi è stata perquisita ed i due sono stati trovati in possesso della droga e di quasi 400 euro in contanti. Sottoposto ai domiciliari per detenzione di droga a fini di spaccio il 19enne incensurato del posto; denunciato per lo stesso reato il 17enne. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Una Donna è stata trovata morta in strada stamane ad Ostia, in via Fasan. L’ipotesi è che possa essere stata scaraventata giù dalla finestra di un palazzo abbandonato. In serata il compagno della ... (ilfattoquotidiano)

Fabrizio Corona, "fuga" in America: «Rivoglio il passaporto. Vado lì e divento famoso» - Fabrizio Corona è tornato in Tribunale a Milano per l'udienza che dovrà decidere se disporre per lui la sorveglianza speciale per un anno e sei mesi. L'ex re dei ...leggo

Teramo, morto a 59 anni Maurizio Angelotti, esponente di spicco del Pdi. «Un compagno per tutti noi» - Morto Maurizio Angelotti, aveva 59 anni, politico di Teramo e figura riferimento della ... la sua estrema disponibilità all'aiuto ed al dialogo con tutti, la ferma applicazione dei suoi convincimenti ...ilmessaggero

Polizia uccide 26enne afroamericano a Chicago con 96 colpi in 42 secondi durante controllo: il video - Aggressione col machete a Torino: arrestata per droga la fidanzata del fermato, si cerca secondo uomo La ragazza di 20 anni era con il fermato nell'albergo ed è stata trovata in possesso di alcune dos ...youmedia.fanpage