94% scuole italiane prevede sviluppo competenze digitali nel PTOF e il 69% docenti integra la didattica digitale Tutti i dati dell’osservatorio

Il calendario dell'esercito per il 2024, voluto dalla sottosegretaria Rauti, altro strumento per normalizzare il ventennio (huffingtonpost)

Il calendario dell'esercito per il 2024, voluto dalla sottosegretaria Rauti, altro strumento per normalizzare il ventennio (huffingtonpost)

Troppe tasse: l'Università di Torino dovrà rimborsare 39 milioni di euro agli studenti - L'Università di Torino ha incassato 94 milioni di euro anziché il massimo previsto di 55, con una differenza di 39 milioni di euro che dovrà essere restituita. "Nonostante la normativa sia chiara – ha ...torinoggi

Villa Pamphilj, nel Giardino dei Giusti piantati due nuovi ulivi in ricordo di Giacomo Matteotti e Aleksej Navalny - Per il presidente del Municipio X Elio Tomassetti «uomini che a distanza di 100 anni l'uno dall'altro sono morti per affermare la pace, la democrazia e la libertà contro la dittatura» ...roma.corriere

Le scuole di Mezzago, Villa Raverio e Monza si aggiudicano la dodicesima edizione di "Eureka, Funziona" - “Cannon Fionda” realizzata dalla classe 3° della scuola primaria di Mezzago, “Pin Ball” realizzata dalla classe 4° C della scuola primaria Pezzani di Villa Raverio e “Centro per Cento” realizzata dall ...primamonza