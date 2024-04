6 piante che possono sopravvivere anche a chi è un killer di piante

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 11 aprile 2024) Sei una di quelle persone che, nonostante l’impegno, sembrano destinate a far morire ogni pianta che toccano? Non temere, non sei solo. Molti di noi lottano con il pollice verde, ma fortunatamente esistonoresistenti chealla mano più inesperta. Dalla varietà del Patus alla Sansevieria, è disponibile una vasta selezione di specie botaniche che non solo richiedono pochissime cure, ma sonoincredibilmente resistenti a qualsiasi avversità. Eccone 6 tra cui scegliere. L'articolo proviene da Roba da Donne - News.