28 anni dopo | la regista di The Marvels alla regia del secondo film della nuova trilogia?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 11 aprile 2024) A quanto pare Nia DaCosta è in trattative per dirigere ildei treannunciati Reduce dal gigantesco flop di The, Nia DaCosta è in trattative per dirigere la seconda parte dell'imminentedi 28prodotta da Danny Boyle e Alex Garland. Laha diretto e co-sceneggiato Thecon Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani, che si è rivelato il più grande flopstoria dei Marvel Studios. In precedenza, aveva diretto Candyman, sequel spirituale contemporaneo dell'omonimo classico horror di culto del 1992 per Universal e Monkeypaw Productions. A differenza di The, però, Candyman aveva conquistato il primo posto al box-office, facendo di DaCosta la prima ...