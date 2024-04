11 aprile | sciopero generale | treni e autobus | chi rischia lo stop

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’11si prospetta una giornata di intensa mobilitazione in Italia, con lavoratori di vari settori pronti a scioperare. La protesta, sostenuta con forza dai sindacati Cgil e Cisl, potrebbe incidere sul quotidiano di cittadini e pendolari in base all’adesione dei lavoratori alla mobilitazione. Lodei trasporti Lovedrà una durata differenziata a seconda del settore di appartenenza: nel dettaglio, i trasporti si fermeranno per 4 ore, mentre il mondo dell’edilizia osserverà un’astensione di 8 ore. Porti e taxi si fermano per quattro ore all’interno del turno di servizio Poste incrociano le braccia per quattro ore, all’inizio del turno lavorativo. Le rivendicazioni portate avanti da questa azione sindacale sono molteplici. In particolare, l’obiettivo di “zero morti sul lavoro”, soprattutto dopo quanto successo ...