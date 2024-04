Zool Redimensioned | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 10 aprile 2024), l’iconico ninja della dimensione N, fa il suo glorioso ritorno in ““, portando con sé un’esplosione di azione platform che cattura perfettamente lo spirito del classico originale del 1992, mentre osa spingersi audacemente verso nuove frontiere.” è più di un semplice remake: è una celebrazione dell’eredità di, ricreata da zero per adattarsi perfettamente al palato dei giocatori moderni. Con otto mondi alieni ricchi di azione frenetica e segreti celati, i giocatori sono catapultati in una serie di sfide platform potenziate e boss epici, il tutto mentre affrontano la minaccia incombente di Krool. Una delle caratteristiche più brillanti di ...