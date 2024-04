Zhang sempre più lontano dall’Inter | non ci sarà alla festa scudetto CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Secondo il Corriere dello Sport il destino diall‘Inter è segnato.ancora il presidente del club quando i nerazzurri vinceranno lo. Ma non cia festeggiarlo. Lui si allontanadi più da Milano e si avvicina Oaktree. Nel frattempo continuano le grane con la China Construction Bank.si allontanadi piùScrive il: “L’Inter si avvicinadi più allo. Steveninvece sembra allontanarsidi più dal pianeta nerazzurro. Steven è in Cina, non si fa vedere in Italia dallo scorso luglio, e non arriverà nemmeno per alzare la coppa dello. Nel frattempo, si avvicina ...