“Zaporizhzhia non sarà Chernobyl | si cercherà di evitare incidenti” | parla l’esperto militare russo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “La centrale nucleare è in prima linea a tutto può succedere, ma le due parti in guerra hanno interesse a cooperare per scongiurare una catastrofe”. Fanpage.it ha intervistato uno dei maggiori analisti della Difesa nel Paese di Putin. “Non credo in un collasso ucraino, la Russia non ha superiorità aerea sul territorio nemico”.