WWE Wrestlemania XL – Review

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Wrestllemania XL passerà alla storia come la prima di una nuova era creativa, la prima WM targata HHH come capo sia di nome che di fatto. Lo show nel complesso esalta il fan di wrestling generico medio per la sua sola esistenza: se ci pensiamo è un pochino come il Natale per un bambino, felice dell’atmosfera a prescindere dal regalo che potrà trovare sotto l’albero. Proprio per questa particolare atmosfera che finisce con il crearsi in questo periodo, non mi nascondo dietro un dito: mi viene estremamente difficile essere ipercritico o negativo, proprio per questa particolare predisposizione d’animo legata a questo evento, ma cercherò di essere oggettivo e di stimolare una discussione con tutti voi, per sentire la vostra opinione. Brace yourselves guys, let’s begin! I I NIGHT 1 i ONE ON ONE MATCH Rhea Ripley (c) vs Becky Lynch for the WWE Women’s World Championship (17:05) Un ...

