WWE | Infortunio abbastanza serio per Josh Briggs in quel di Stand & Deliver L’annuncio

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Durante il Triple Threat Match divalido per il North American Title,si è rotto due costole. Quest’, che lo costringerà ai box nel prossimo futuro, è stato confermato direttamente da Vic Joseph a NXT ieri notte, anche se non sono state rese note ulteriori informazioni sulla durata della sua assenza. Uno degli MVP dell’intero evento, dunque, rimarrà fermo per qualche tempo e vi aggiorneremo non appena avremmo ulteriori informazioni in merito. Auguriamo adi rientrare il prima possibile, dopo la prestazione da MVP nell’incontro sopracitato, uno dei più belli di tutto il Wrestlemania Weekend.

Nick Aldis , noto per i suoi trascorsi in NWA e TNA, è passato alla WWE lo scorso anno, assumendo il ruolo di General Manager di SmackDown. Aldis si è fin da subito guadagnato un notevole ... (zonawrestling)

Ieri notte ad NXT Oba Femi ha affrontato Joe Gacy in un match non titolato. L’incontro, però, ha avuto breve durata. L’arbitro, dopo che Gacy è caduto male con la testa sul tappeto, ha subito ... (zonawrestling)

A WrestleMania 40, Seth Rollins sabato ha affrontato, in coppia con Cody Rhodes, The Rock e Roman Reigns, per poi difendere il titolo mondiale contro Drew McIntyre in una dura battaglia la ... (zonawrestling)

WrestleMania XL distrugge Seth Rollins: arrivano notizie sul suo futuro in WWE - Il Visionario, privato della cintura, se ne esce come un eroe da WrestleMania, ma allo stesso tempo è a pezzi per tanti motivi. Per lui ci sarà o no una pausa oraworldwrestling

Nessun Infortunio per Seth Rollins, ecco la verità sulla pausa dagli show WWE - Nelle ultime ore si sono sparse delle voci su Seth Rollins, ma non sembrano siano vere, ecco il perchè della sua pausa dalla WWE ...spaziowrestling

WWE: Work o realtà Il punto sull’Infortunio di Seth Rollins patito a WrestleMania - A WrestleMania 40, Seth Rollins sabato ha affrontato, in coppia con Cody Rhodes, The Rock e Roman Reigns, per poi difendere il titolo mondiale contro Drew McIntyre in una dura battaglia la domenica se ...zonawrestling