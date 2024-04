WWE | Drew McIntyre non ha ancora rinnovato

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Sebbene non fossearrivata nessuna notizia ufficiale sul suo rinnovo, c’era un certo ottimismo intorno al nuovo contratto di, almeno tra appassionati e cronisti. Il motivo è presto detto: l’atleta britannico è stato protagonista della Road to WrestleMania, è diventato campione del mondo ed è stato persino annunciato uno show a Glasgow nei prossimi mesi. Pensare che la WWE si privi di un wrestler con un peso tanto rilevante sembra molto difficile. Eppure sembra confermato chestarebbe lottando con un contratto ormai prossimo alla scadenza. L’intenzione è di arrivare al rinnovo ma… L’aggiornamento è che non c’è nessun aggiornamento: almeno stando a quantoha dichiarato ai talent e alle persone a lui vicine, non ha ...

Mentre Drew McIntyre e Seth Rollins si affrontano per la prima volta su un palcoscenico come WrestleMania, la loro faida risale a molto tempo fa. Dalla vittoria del World Heavyweight Championship lo ... (zonawrestling)

Damian Priest annuncia: “Ho firmato un rinnovo con la WWE” - In un Raw Exclusive, Damian Priest ha messo sotto i riflettori il magnifico anno che ha avuto precisando che ha firmato un rinnovo con la compagnia di Stamford: "Questo è già stato un grande anno per ...worldwrestling

Drew McIntyre: “Non perdonerò mai CM Punk per aver rovinato il mio momento” - Inseguire un momento per ben 4 anni, arrivarci anche se per circostanze fortuite, riuscire finalmente a realizzare ciò che hai inseguito, per poi vedere tutto svanire in poco tempo. Sembra l'inizio di ...zonawrestling

WWE: Due regni finiti a confronto, più difese titolate di Seth “Freakin” Rollins rispetto a Roman Reigns - Dopo WrestleMania 40 possiamo dire di avere ben due nuovi campioni mondiali per la precisione, se proprio vogliamo puntualizzare il tutto i cambi di titoli mondiali veri e propri son stati 3. Infatti ...zonawrestling