WWE | Axiom e Frazer compiono l’impresa! Festeggiamenti interrotti dal Final Testament

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pochi giorni fa, a Stand & Deliver, i Wolfdogs sono riusciti a mantenere i titoli di coppia in un avvincente match contro Nathan. Differenze fisiche notevoli, ma nonostante ciò gli sfidanti hanno venduto cara la pelle e questa notte nella puntata di NXT post PLE hanno avuto una seconda occasione, col rischio di doversi smembrare come team in caso di nuova sconfitta. La rivincita Match molto bello quello andato in scena al Performance Center, sulla falsariga di quello di pochi giorni fa a S&D. I piccoletti hanno provato con la loro rapidità a mettere in difficoltà gli avversari e ci sono riusciti costantemente, riuscendo ad interrompere i momenti di dominio fisico dei Wolf Dogs. Incredibile la resistenza degli sfidanti, che anche di fronte a mosse di grosso impatto sono riusciti a rialzarsi abbastanza in fretta. ...

