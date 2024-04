“Wonder Woman 3” | Solo il pubblico ha i superpoteri | parla Lynda Carter

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Non ci sarà un “3” senza una richiesta speciale da parte dei fan. Questo il messaggio lanciato dalla bellissima attrice settantaduenne,. Che ha iniziato a interpretare la serie televisiva statunitense degli anni ’70 (trasmessa poi in Italia), ““. Sarebbe l’unico modo, l’ultimo tentativo, per far sì che gli Studios riportino in vita il terzo capitolo del film attualmente cestinato.3: non si farà se i fan non lo chiederanno3,, foto da Screen RantIl terzo film della serie, con protagonista Gal Gadot nei panni dell’eroina, è rimasto incompiuto dopo che la DC ...