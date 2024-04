WINDTRE BUSINESS scelta da NAIS per soluzioni 5G in ambito urbano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Roma, 10 aprile –e il raggruppamento industriale del progetto MALIBU stanno collaborando alla realizzazione di una serie di servizi operativi volti all’efficientamento del sistema di sorveglianza e monitoraggio dei difetti stradali in contesti urbani. L’iniziativa è inserita nella cornice del progetto MALIBU, co-finanziato dall’Agenzia Spaziale Europea, nell’del programma ARTES 4.0Applications – Space Solutions. L’idea progettuale MALIBU nasce dall’esigenza comune delle municipalità e delle aziende responsabili del monitoraggio e della manutenzione stradale di rilevare prontamente i difetti superficiali quali buche e crepe, al fine di garantire ai fruitori della rete viaria adeguati standard di sicurezza e di confort alla guida. L’iniziativa, partita a febbraio 2023, fonda la sua ...

PTA Group e WindTre Business hanno avviato un progetto di monitoraggio dei flussi di mobilità in oltre 65 centri commerciali sul territorio italiano, attraverso le tecnologie di data analytics . ... (liberoquotidiano)

MILANO – PTA Group e WindTre Business hanno avviato un progetto di monitoraggio dei flussi di mobilità in oltre 65 centri commerciali sul territorio italiano, attraverso le tecnologie di data ... (lopinionista)

MILANO – PTA Group e WindTre Business hanno avviato un progetto di monitoraggio dei flussi di mobilità in oltre 65 centri commerciali sul territorio italiano, attraverso le tecnologie di data ... (webmagazine24)

Fastweb e WINDTRE spengono il 3G: le ultime novità di aprile 2024 - Fastweb e WINDTRE avrebbero iniziato lo spegnimento delle frequenze del 3G per far spazio al 4G. Scopri cosa cambia per gli utenti e le migliori offerte su SOStariffe.it ...sostariffe

WINDTRE, al via lo spegnimento graduale della rete 3G: cosa cambia per i clienti - WINDTRE ha confermato ufficialmente l'avvio del processo di dismissione progressiva del servizio di rete 3G, che dovrebbe essere concluso il 31 dicembre 2025. La dismissione avverrà in due fasi distin ...hwupgrade

Manzoni, WINDTRE: un approccio alla sostenibilità concreto e misurabile - Il piano ESG di WINDTRE, messo a punto nella seconda metà del 2021 e ... Si tratta di un programma integrato nelle iniziative di BUSINESS aziendali con la missione di indirizzare l’operato di tutti i ...esg360