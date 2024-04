Wall Street chiude in netto calo | Dow Jones -1 | 09% | Nasdaq -0 | 84%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Roma, 10 apr. (askanews) – Chiusura inribasso a, con alcuni tentativi di mitigazione delle perdite sul finale. I mercati azionari statunitensi hanno preso come una secchiata di acqua gelida i dati sull’inflazione di marzo: negli Usa il carovita ha rialzato la testa in maniera inattesa, segnando un più 3,5% su base annua. Esattamente l’opposto di quello che la Federal Reserve vuole vedere per procedere a un taglio dei tassi di interesse, che ora con ogni probabilità si allontana. A fine contrattazioni il Dowsegna meno 1,09%, l’S&P 500 meno 0,95%, ilha chiuso gli scambi indello 0,84%. All’opposto torna a guadagnare il petrolio, in serata il Brent sale di oltre l’1,20% a 90,49 dollari. Il West Texas Intermediate sale di oltre l’1% a 86,21 ...