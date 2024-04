Von der Leyen per Meloni è l’ennesimo cavallo sbagliato

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Leggenda vuole che tra i molti talenti della presidente del Consiglio Giorgiaci sia il fiuto di sapere su chi puntare al momento giusto. A osservarla da fuori mentre si arrabatta a Palazzo Chigi non si direbbe. Tra Roma e Bruxelles, da Santanchè al cognato Lollobrigida passando per il fedele avvocato Delmastro e l’ex compagno ancora giornalista Andrea Giambruno nonché lo spericolato Donzelli la leader di Fratelli d’Italia è già entrata di diritto nell’antologia dei leader “bravi ma con troppa gente scarsa intorno” che solitamente è il preludio di una brutta fine politica. L’ultimo inciampo è a Bruxelles, con le elezioni alle porte tra due mesi e la faticosa amicizia costruita in favore delle telecamere con la presidente della Commissione Ursula von derche rischia di trasformarsi in una gabbia. La rielezione della presidente della ...

