Vocabolario del fiorentino d’oggi

(Di mercoledì 10 aprile 2024) "Parole di Firenze" è un volume di 454 pagine tratto dal progetto deldelcontemporaneo, progetto pluriennale dell’Accademia della Crusca. Promosso nel 1994 per volontà del linguista Giovanni Nencioni, allora presidente della Crusca, con l’idea di documentare tutta quell’area del repertorio in cui si verifica al giornouna mancata, o parziale, sovrapposizione, fra lessicoe lessico italiano. Presenti circa 900 voci e modi di dire raccolti dalla viva voce di parlanti fiorentini intervistati nei quartieri di Santa Croce, San Frediano e Rifredi. Per ogni voce sono riportati ampi contesti di parlato, trascritti in modo da risultare comprensibili anche a non specialisti, mantenendo nello stesso tempo la caratterizzazione del parlato tradizionale. Si tratta di parole vive ancora ...

