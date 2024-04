Visti lavoro | Gran Bretagna verso la svolta | che fine faranno gli italiani?

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 10 aprile 2024), lalaimportante: chegli? Gli ultimi aggiornamenti Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, è sempre stato chiaro ed allaha voluto quello che ha chiesto: ovvero la legge anti immigrazione. La stessa che è entrata in vigore in. Unanon da poco per il Paese e, soprattutto, per il mondo del: ora per poter avere il permesso bisognerà avere uno stipendio minimo di ben 38.700 sterline all’anno (pari a quasi 45mila euro). Un aumento non da poco visto che, fino a pochi anni fa, ne bastavano 26.200 di sterline. Camerieri e lavapiatti...