Visite ed esami gratuiti negli ospedali

(Di mercoledì 10 aprile 2024)clinici, diagnostici e informativi, incontri dedicati agli stili di vita e al benessere in gravidanza. Tutto a costo zero, senza la necessità di recarsi al Cup o cercare una data nel fascicolo sanitario elettronico. In occasione della Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile), l’Asst Ovest Milanese offre una serie di iniziative e appuntamenti, dal 18 al 24 aprile, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Le attività si inseriscono nell’ambito della nona edizione dell’(H) Open Week, promossa da Fondazione Onda, che attraverso i suoi “bollini rosa“ premia gliche offrono percorsi di cura ottimizzati per le donne. L’invito è di non farsi scappare l’occasione. L’obiettivo è ragionare sui bisogni di salute delle donne in tutte le fasi della loro vita, dall’adolescenza all’età ...