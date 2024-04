Virtus | Cordinier è molto più di una speranza La Segafredo Arena prepara il tutto esaurito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024)in gruppo. Presto per avere la certezza che Isaia venerdì possa tornare in campo, ma i sorrisi visti alla palestra Porelli offrono qualcosa di più di una. Il francese – meglio ricordare che la, nel proprio organico, non ha elementi che lo possano surrogare, se non, per qualche aspetto, Awudu Abass – è fermo dal 17 marzo. Distorsione a Pesaro, nella gara persa al supplementare. Da quel momento in poi un calvario: sette gare saltate e, in questo intervallo di tempo, solo due vittorie.è rimasto fuori, in campionato, nelle gare con Brescia, Pistoia e Venezia, disertando anche quattro confronti di Eurolega, Zalgiris Kaunas, Stella Rossa Belgrado, Panathinaikos Atene e Olimpia Milano., in campo, magari con un minutaggio contenuto, in quello che si ...