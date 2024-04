Viola Valentino | “Ho scoperto che mio marito ha figli | mi gratifica molto”

(Di mercoledì 10 aprile 2024)è legata alFrancesco Mango, promoter musicale sposato in seconde nozze dopo il primo matrimonio con Riccardo Fogli. Oggi la cantante sarà ospite de La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Terminato il matrimonio con Riccardo Fogli, molti anni dopo l’artista incontra Francesco Mango un giovane promoter di origini romane. I due convolano a nozze nel 2022, ma pochi giorni prima del fatidico si, il rapporto della coppia viene minato da accuse di tradimento da parte del compagno nei confronti della celebre artista. La donna in questione, Simona Caldarone si autoproclamava amante di Mango da due anni., il tradimento delOspite nel salotto ...

Firenze, 12 febbraio 2024 – Sperando che sia di buon auspicio, per la Fiorentina la gara di Bologna del 14 febbraio (fischio d’inizio alle 19) sarà comunque una partita particolare. Non tanto per la ... (lanazione)

Domenica In, alta tensione tra Fogli e i Pooh: "Anche se fosse, che c***" - Riccardo Fogli, ospite a Domenica In insieme ai Pooh, parla del suo passato e anche della sua relazione con Patty Pravo. Il cantante ha voluto rivelare alcuni retroscena di quanto accaduto qualche ann ...informazione

Fogli parla dell’addio ai Pooh («mi chiesero di scegliere fra loro e Pravo») e Facchinetti s’innervosisce. Gelo in studio - Ospiti nel salotto di Mara Venier con gli altri membri del gruppo per presentare il tour estivo che li vedrà di nuovo tutti insieme, il cantante e il tastierista non sono riusciti a nascondere la tens ...corriere

Gelo tra Riccardo Fogli e Roby Facchinetti: "Patty Pravo e la verità sull'addio ai Pooh" - Il cantante, ospite coi Pooh a Domenica In, ha spiegato che fu la sua situazione sentimentale a costringerlo a lasciare la band nel 1973 ...spettacoli.tiscali