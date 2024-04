(Di mercoledì 10 aprile 2024) (Adnkronos) – Creare, diffondere ed esportare un brand, 'Fiore di Maggio', che rappresenti qualità e innovazione, con un occhio sempre puntato alle tradizioni ed alla storicità delcon tutte le sue eccellenze enogastronomiche. E' l'obiettivo di '', progetto lanciato, per diversificare le proprie attività, daEnergia S.p.A, azienda sannita, con sede

Vino, Miwa Dream: con 'Fiore di maggio' biologico nella tradizione del Sannio - E l'obiettivo di Miwa dream, provenendo dal settore terziario, è stato quello d’investire in quello primario, ovvero in agricoltura. Produzione di Vino biologico e birra agricola artigianale oltre ...adnkronos

Sannio: dall'energia al Vino, diversificare inseguendo un sogno - Diversificare le proprie attività su più settori non affini tra di loro inseguendo un sogno e assecondando le passioni, innanzitutto quella per l'agricoltura e per la vitivinicoltura. (ANSA) ...ansa