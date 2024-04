Vino | Miwa Dream | con ‘Fiore di maggio’ biologico nella tradizione del Sannio

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 10 aprile 2024) (Adnkronos) – Creare, diffondere ed esportare un brand, 'Fiore di Maggio', che rappresenti qualità e innovazione, con un occhio sempre puntato alle tradizioni ed alla storicità delcon tutte le sue eccellenze enogastronomiche. E' l'obiettivo di '', progetto lanciato, per diversificare le proprie attività, daEnergia S.p.A, azienda sannita, con sedeL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive” Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione Fiere, Casaidea: “Artigianato di qualità innovazione e tante idee per abitare l’esterno” Sardegna, l’imprenditore Agabio: ...