Vingegaard | il padre preoccupato dopo l’incidente | “Non riesco a mettermi in contatto con lui Mi nascondono qualcosa?”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Jonasprotagonista di un gialloil terribile incidente in cui è rimasto coinvolto una settimana fa, insieme ai colleghi Primos Roglic e Remco Evenepoel. Il ciclista due volte vincitore del Tour de France sembrava avviato verso la guarigionela delicata operazione alla clavicola a cui era stato sottoposto. Ma ora ildenuncia di non riuscire a sentirlo da giorni e di temere che la squadra del figlio gli stia nascondendo. La carriera del grande campione danese è a rischio?Leggi anche: Lutto nel mondo dello sport: è morto il motociclista Luigi Costa, vittima di una fatale incidente in Tunisia Tutti i dubbi deldiL’ultimo tweet del Team Visma sullo stato di salute di Jonasrisale al 9 ...

