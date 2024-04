Vincenzo | Mario | Pavel | chi sono gli operai morti nell’esplosione alla centrale idroelettrica di Suviana

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Si chiamavanoFranchina,Pisani ePetronel Tanase le tre vittime dell’esplosionedi. Cinque feritiricoverati in gravi condizioni. Quattrorisultano ancora dispersi. L’appalto di manutenzione era in carico alle aziende Abb e Siemens: non si conoscono ancora i nomi delle ditte subappaltanti. Lo scoppio è avvenuto durante la messa di prova in esercizio, che doveva precedere il vero e proprio collaudo. Prima dell’esplosione secondo i testimoni si è verificato un rumore strano nella turbina oggetto di manutenzione. Un rumore «simile a quello di un grosso motore fuori giri». Poi le fiamme hanno devastato e fatto crollare il solaio tra l’ottavo e il nono piano sotto terra ...