Vincenzo | Mario e Pavel | gli operai morti 8 piani sotto zero a Suviana

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Intanto, i vigili del fuoco sono ancora alla ricerca dei dispersi, ma le speranze di trovarli ancora in vita sono poche

Suviana, chi sono i tre morti: Mario Pisani il pensionato, Vincenzo Franchina il neosposo e l'immigrato Pavel - Sono tre i morti nella strage di Suviana. Le vittime identificate erano tutte in trasferta per eseguire lavori di manutenzione della grande centrale elettrica di Enel Green Power di Suviana, ...corriereadriatico