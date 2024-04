Viktoria Plzen vs Fiorentina | Cena di lusso per gli ospiti VIP allo stadio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Non ci saranno solo le gesta in campo a prendersi la copertina della sfida tra ile la. Il club ceco, in vista di quello che è considerato un match storico, ha organizzato un evento che coinvolgerà - previo pagamento di una somma pari a 192 euro! - tutti coloro che avranno accesso all’area vip dello. Al termine della sfida sarà possibile gustare unaitaliana: il menu spazierà da un antipasto a base di vitello tonnato fino alla panna cotta al caramello, passando per un risotto ai funghi con pancetta e scaglie di grana e una non precisata carne ribattezzata "alla", in riferimento alla ben nota bistecca. I vini? Prosecco, Barolo e Moscato. A.Gian.