Viktoria Plzen-Fiorentina | Conference League | tv | probabili formazioni | pronostici

(Di mercoledì 10 aprile 2024)è una partita valida per l’andata dei quarti di finale die si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv,. Unadai due volti – brillante in Coppa Italia nella semifinale d’andata con l’Atalanta e poco reattiva in campionato contro la Juventus – dimostrano che la squadra di Vincenzo Italiano ha già fatto delle “scelte”. Barak e Belotti – IlVeggente.it (Ansa)Si punta tutto sulle coppe, dal momento che la Serie A ha ormai poco da offrire alla Viola. I gigliati, dopo aver raggiunto il quarto posto lo scorso dicembre, sono crollati, scivolando addirittura al decimo. In seguito alla sconfitta di misura con i bianconeri domenica scorsa – a Torino si sono ...

