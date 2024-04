Vigevano | tenta di sottrarsi all' arresto | finisce in manette per resistenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ha forzato la porta laterale del Caffè PortMoka di corso Novara 211 ma il sistema anti-intrusione, che è scattato immediatamente, ha consentito ai carabinieri della Compagnia didi intervenire subito. L’uomo, un disoccupato quarantasettenne residente in città, con felpa e cappuccio, con guanti anti-taglio per evitare di lasciare impronte digitali, è fuggito senza portare nulla con sé ed è stato intercettato poco dopo. In quella circostanza hato diall’opponendoai militari che sono stati costretti ad ammanettarlo dopo una breve colluttazione. Per lui è scattato l’con l’accusa di furto aggravato ea pubblico ufficiale ed è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.