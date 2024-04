Video | L’eclissi totale del sole mostra la sua ombra sulla terra vista dallo spazio

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Mentre la Luna ha proiettato la suadurante l'eclissidell'8 aprile, uno spettacolo celestiale che ha catturato l'attenzione di molti, gli occhi dellohanno offerto una prospettiva senza precedenti. Diversi satelliti americani ed europei, insieme agli Starlink di SpaceX e alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), hanno fornito una visione straordinaria dell'evento. $ads={1} Le eclissi solari non sono solo spettacoli affascinanti, ma anche occasioni preziose per gli scienziati di comprendere meglio i fenomeni atmosferici e studiare la corona solare, la parte esterna dell'atmosfera solare coinvolta nelle tempeste che possono influenzare la. Il satellite meteorologico GOES-16 della NOAA ha tracciato il percorso dell'...

