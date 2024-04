VIDEO – Inter-Cagliari | due assenze Ma sì ai rientri | TG Flash Inter-News

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il TG di.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in. TG NERAZZURRO ? Smaltita la sbornia di Udine, ora l’si rituffa nuovamente sul lavoro per preparare la sfida contro il, in programma domenica alle 20.45. Inzaghi dovrà fare a meno sia di Lautaro Martinez che di Pavard, entrambi diffidati a Udine e ammoniti. Per ovviare alla loro squalifica, pronto il ballottaggio Arnautovic-Sanchez. In difesa, Inzaghi si aspetta qualche rientro. Lo scudetto della seconda stella si avvicina, così come il ...