VIDEO ? La ‘Zona Frattesi’ si sdoppia | l’Inter | «Trova le differenze»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ormai è la. Contro l’Udinesehato la vittoria grazie al gol del centrocampista azzurro al minuto 96. Non è la prima volta. GODURIA ? È sempre piùFrattesi‘. Il centrocampista della Nazionale ha deciso l’ultima sfida del, giocata sul campo dell’Udinese, segnando grazie alla specialità della casa: il gol da subentrato allo scadere. Non si tratta del primo acuto di questo genere per Frattesi, che già lo scorso 6 gennaio aveva fatto esplodere San Siro segnando la rete di un altro clamoroso 2-1: quello al Verona. Il club, su Twitter, celebra l’ormai famosacon ironia:le#ForzaInter #UdineseInter pic.twitter.com/qwaNDTd0Ad — Inter (@Inter) April 10, ...