Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2024 ore 18 | 15

(Di mercoledì 10 aprile 2024)DEL 10 APRILE 2025 ORE 17.20 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULL AUTOSTRADA A24TERAMO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI SI SONO FORMATI LUNGHI INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO RIMANIAMO SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E SALARIA E PIU’ AVANTI ALTEZZA IMMISSIONE CON LATERAMO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA IN USCITA DAL TRATTO URBANO SI PROCEDE INCOLONNATI DA PORTONACCIO FINO AL RACCORDO TROVIAMO ALTRE CODE MA QUI PER CANTIERI SULLA PONTINA DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA, SONO IN CORSO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA AL KM 19 CIRCA, A CURA DI ASTRAL IL CUI TERMINE è PREVISTO PER ...