Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 aprile 2024)DEL 10 APRILE 2025 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRAFFICO SCORREVOLE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA TIBURTINA IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE IN ESTERNA CODE RESIDUE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA PERMANGONO LE CODE SULLA PONTINA PER LAVORI E PER INCIDENTE, TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO MARITTIMOMA INFORMA CHE OGGI A CAUSA DEL MALTEMPO LA CORSA UNITà VELOCE FORMIA PONZA DELLE ORE 14.30 è CANCELLATA MENTRE DOMANI, GIOVEDì 11 APRILE, LA STESSA CORSA POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 15.30 CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO POSSIBILI DISAGI PER LO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE IN PROGRAMMA PER DOMANI, ...