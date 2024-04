Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 aprile 2024)DEL 10 APRILE 2025 ORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA ALTRO INCIDENTE SULLA CARREGGIATA IPROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA TIBURTINA SEMPRE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA FLAMINIA E SALARIA POI DALLA TUSCOLANA ALL’ARDEATINA AUTO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA CODE PER LAVORI E PER INCIDENTE, SIAMO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA RESTA INTENSO IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI CASIA E FLAMINIA CODE RISPETTIVAMENTE DA LA GIUSTINIANA A VIA DEI DUE PONTI E DA GROTTAROSSA A VIA TUSCIA TUTTO RICORDIAMO VERSO IL ...