Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2024 ore 09 | 45

(Di mercoledì 10 aprile 2024)DEL 10 APRILE 2025 ORE 09.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE DA VIA DEL PRATO DELLA CORTE AL RACCORDO ANULARE, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CAUSA CODE DA TOGLIATTI A TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SEMPRE SUL TRATTO URBANO MA VERSO IL CENTRO CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST SULLA-FIUMICINO SI RALLENTA DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO ALLA CRISTOFORO COLOMBO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE E NEL SENSO OPPOSTO CODE DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA QUI PER LAVORI LA SITUAZIONE DEL TRAFFIC OSUL RACCORDO ANULARE AUTO IN FILA IN INTERNA ...