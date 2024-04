Via libera dal Pe al regolamento sullo screening dei migranti

Via libera alla nuova procedura di asilo del patto di migrazione, la cosiddetta 'border procedure ' che prevede un iter accelerato, con diverse eccezioni per i minori e le donne, per i migranti con un ... (quotidiano)

Biden: “Stiamo valutando la possibilità di far cadere le accuse contro Julian Assange” - “Ci stiamo pensando”. Così il presidente statunitense Joe Biden ha risposto ad una domanda dei giornalisti al seguito alla Casa Bianca sulla richiesta dell’Australia di lasciare cadere le accuse contr ...ilfattoquotidiano

Via libera dell'Eurocamera alle nuove procedure di asilo - Via libera alla nuova procedura di asilo del patto di migrazione, la cosiddetta 'border procedure' che prevede un iter accelerato, con diverse eccezioni per i minori e le donne, per i migranti con un ...ansa

Via libera dell'Eurocamera al Patto su migrazione e asilo - L'Eurocamera ha dato il via libera alla tessera legislativa del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo che comprende la solidarietà obbligatoria sui migranti (la Asylum and Migration management ...ansa