Via “genitore 1” e “genitore 2” | la mossa del governo per mamma e papà

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Vietato mollare, vietato cedere: opporre il buonsenso all’integralismo arcobaleno. Ilguidato da Giorgia Meloni è tornato all’attacco della dicitura “1” e “2” tanto caro alla galassia Lgbt e a chi vuole cancellare la famiglia tradizionale: danneggiare la stragrande maggioranza per le pretese di una minoranza. Il Consiglio dei ministri, alla luce di una informativa svolta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha deciso di dare mandato all’Avvocatura dello Stato ai fini del ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 24 gennaio 2024, che aveva bocciato un decreto del 2019 dell’allora ministro dell’Interno Salvini, decretando di fatto la cancellazione per legge di “padre” e “madre”. L’intervento di Salvini mirava a ripristinare il ritorno ...

"Mense, menù via app: genitori in difficoltà" - Il Pd critica la nuova modalità: "Si rischia di fatturare pasti non consumati". L’assessore Borghi: "Fa fede la prenotazione a scuola" ...ilrestodelcarlino

"Bamboccioni", ma per necessità. In Fvg tre giovani su cinque vivono ancora a casa dei genitori. Ecco perché - Stipendi medi troppo bassi, in special modo nel settore privato dove dominano i contratti a tempo determinato proprio in quella fascia d’età. Mutui che nessun istituto di ...ilgazzettino

Manuale di sopravvivenza per genitori di figli insonni - Chi ha ragione Tutti, nessuno. Quando si tratta di adulti siamo consapevoli che ognuno ha le sue abitudini legate al sonno: ci sono i gufi e le allodole, chi deve dormire 8 o 9 ore e chi sta bene con ...ecodibergamo