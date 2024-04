(Di mercoledì 10 aprile 2024) Copia Tweet L’introduzione delsu via, strada di collegamento tra, che ha provocato disagi, rallentamenti e code, è diventato terreno di sistituzionale a distanza tra i due comuni confinanti. Ildi, Roberto Vumbaca, ha pubblicato oggi una lunga lettera aperta ai cittadini diin cui ...

Via Biscia a senso unico, il sindaco di Cesate contro Garbagnate - L’introduzione del senso unico su via Biscia, strada di collegamento tra Garbagnate e Cesate, che ha provocato disagi, rallentamenti e code, è terreno di ...ilnotiziario

La stazione ecologica chiusa per tutto il mese - Fino alla fine di aprile la stazione ecologica attrezzata (Sea) di Granarolo dell’Emilia, in via Marsiglia 2/F, resterà chiusa. Lo comunica il Consorzio della Bonifica Renana, che ha eseguito giorni f ...msn

Il mistero del percorso pedonale che… finisce nel nulla - GARBAGNATE - Il tracciato pedonale... che finisce nel nulla: si trova al confine con Caronno Pertusella nel territorio di Garbagnate e sta facendo ...ilsaronno