Via al restyling dell’ex Comune La nuova Casa della cultura

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Sì ai progetti esecutivi e via liberaSovrintendenza, a fine mese apre il cantiere in Villa Opizzoni. Il vecchio municipio di Pioltello trasformato in struttura socio-sanitaria diventerà la. Un progetto a sei zeri, ilcosterà 7 milioni, 5 dei quali in arrivo dal Pnrr grazie al Bando Rigenerazione urbana di Città Metropolitana e il resto, 1 milione e mezzo, dal. Qui traslocheranno associazioni, Università delle tre età, pro loco, Istituto civico musicale Puccini. Fra le sue mura nascerà anche il Museo archeologico con i reperti del territorio. Il cortile d’onore ospiterà concerti, il giardino matrimoni e cerimonie. Il palazzo che oggi cade a pezzi diventerà "il centrovita e del no-profit di ...

