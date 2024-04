Via ai lavori per la nuova piazza San Domenico di Guzman

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La Spezia, 10 aprile 2024 - Avvio deidi riqualificazione inSandiattesi da tempo che contribuiranno a rende lapiù bella, funzionale e sicura e che doneranno a tutto il quartiere di Mazzetta maggiore decoro. Un luogo da sempre molto frequentato dagli abitanti del quartiere ed in particolare dai più piccoli, vista anche l’immediata vicinanza di una scuola elementare. Il progetto daràvita non solo alla, ma a tutta la zona. La durata deisarà di 180 giorni e l’importo totale del progetto è pari a 400mila euro. Questa mattina il sindaco Pierluigi Peracchini, insieme all’assessore aipubblici Pietro Antonio Cimino, ha effettuato un sopralluogo. ...

