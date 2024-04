Via ai lavori del Blue Dot Network all’Ocse aspettando l’Italia?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 10 aprile 2024) IlDot, il primo quadro di certificazione globale per progetti infrastrutturali di qualità, inizierà a certificare i progetti e sarà ospitato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, con sede a Parigi. La notizia di ieri è una vittoria per gli Stati Uniti, che hanno lanciato nel 2019 (e rilanciato recentemente dall’amministrazione Biden) questo meccanismo di certificazioni per promuovere standard elevati in termini finanziari, ambientali e sociali negli investimenti pubblico-privati nelle infrastrutture nel mondo, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. In pratica, per fronteggiare l’espansionismo cinese con progetti come la Belt and Road Initiative (la cosiddetta Via della Seta). “Gli investimenti in infrastrutture sono un fattore chiave per la crescita, in quanto facilitano le opportunità commerciali, aprono ...