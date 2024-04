Vi sorprenderò | ma sto con Salvini | Angelo Bonelli | il miracolo del mattone | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nel nuovo piano casa di Matteo, che non è un condono edilizio come ha precisato lo stesso vicepremier, si potranno sanare fondamentalmente le difformità interne alle case come tramezzi, finestre, soppalchi; difformità che erano sanabili all'epoca dell'abuso ma non lo sono adesso; cambio di destinazione d'uso tra categorie omogenee. In studio da David Parenzo a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 9 aprile, gli ospiti commentano questa sanatoria che sarà presentata in Consiglio dei ministri e il leader dei Verdi, deputato di Avs,, lascia tutti di sasso dichiarando di essere favorevole al piano. "Vie vi darò una notizia", esordisce. "Bisogna vedere il testo ma se si tratta di ragionare su piccole difformità interne, che non determinano un problema di ...