Vespa | l’invasione estera Boom di centauri tedeschi In 50 dagli Stati Uniti

(Di mercoledì 10 aprile 2024) I primi vespisti sono già arrivati in città. A poco più di una settimana daiWorld Days migliaia di turisti sono pronti ad invadere Pontedera e la provincia pisana. Stanno arrivando davvero da tutto il mondo, esattamente da 54 Paesi diversi. Il primo ad iscriversi, quando a gennaio ilWorld Club aprì le iscrizioni, fu un australiano. Da lì è partito l’assalto al portale che in poco tempo ha portato al tutto esaurito. Analizzando le iscrizioni fornite dall’organizzazione dell’evento, dietro all’Italia con oltre 5.300 iscritti da nord a sud e dalle isole, il Paese estero che registra maggiori adesioni è la Germania, con 800 iscritti. A seguire molto forte la presenza di belgi: arriveranno in 250. Così come dalla Svizzera è previsto l’arrivo di 200 passionisti. Tra un numero che varia dalle 100 alle 200 iscrizioni ci sono gli altri Paesi ...

