Verso Torino-Juve | Allegri conferma la formazione Il futuro del tecnico è un rebus

(Di mercoledì 10 aprile 2024), 10 aprile 2024 – Sarà un derby molto importante quello di. Da un lato lavuole blindare la qualificazione in Champions League, dall’altro il Toro vuole rilanciarsi nella rincorsa europea. Reduci dalla sconfitta di Empoli, gli uomini di Juric cercano un riscatto che possa dare un sprint nel finale di stagione, mentre la squadra di, tornata alla vittoria tra la Coppa Italia con la Lazio e poi con la Fiorentina in campionato, sembra aver chiuso il brutto periodo di crisi che l’ha fatta precipitare a meno venti dall’Inter. Derby dunque per cuori forti e di importanza capitale.pronto a rire laNon ha particolari problemi diMax, che a parte gli squalificati Pogba e ...

Il Monza si prepara a tornare in campo e alla ripresa del campionato, 30esima giornata di Serie A, affronterà il Torino in una sorta di spareggio... (calciomercato)

Grande fermento a Torino in vista delle Final Six di Ginnastica ritmica , ultimo appuntamento del Campionato Nazionale di Serie A1, A2, B e C. Al Pala Gianni Ast del capoluogo piemontese sabato 6 e ... (sportface)

Prende il via Radis, nuovo progetto di arte pubblica concepito dalla Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT - Prende il via Radis, il nuovo progetto quadriennale di arte pubblica promosso e concepito dalla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT.mentelocale

Settimana corta lavoro: a che punto si è in Italia - Si parla seriamente della settimana corta nel mondo lavorativo anche in Italia dal punto di vista politico. Le aziende che già la adottano.tag24

Dai Subsonica a Willie Peyote, anche la musica torinese pronta a manifestare con i metalmeccanici: "Ma niente bandiere politiche" - Ecco perché esprimiamo tutta la nostra vicinanza agli scioperanti, nella speranza che si possano trovare le giuste soluzioni per proiettare Torino Verso un futuro migliore fatto di lavoro, benessere e ...torinoggi