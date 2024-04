Verso Chiavari | al via la vendita dei biglietti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La marcia che porta alla trasferta diè iniziata ieri pomeriggio con tanti giocatori tenuti a riposo precauzionale o che comunque non si sono allenati in gruppo. Nessun allarme comunque in casa Spal, perché la settimana di lavoro è ancora lunga e in questo momento della stagione mister Di Carlo e i suoi collaboratori non hanno intenzione di correre alcun rischio. È importante allenarsi, ma soprattutto gestire le energie psico-fisiche e recuperare nel miglior modo possibile dopo le gare di campionato. Per questo alla ripresa degli allenamenti in via Copparo tanti giocatori non si sono visti o hanno effettuato una seduta personalizzata, da Ghiringhelli a Fiordaliso passando per Buchel, Carraro, Maistro e Rao. Si tratta di situazioni che non destano comunque particolare preoccupazione, tanto che diversi acciaccati potrebbero tornare in gruppo tra oggi e domani. ...